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«اقتصادية قناة السويس»: شحن 55 ألف طن كلنكر من ميناء شرق بورسعيد

كتب:

هبة صبيح
03:23 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
سفينة بميناء بورسعيد

سفينة بميناء بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شحن 55 ألف طن كلنكر من ميناء شرق بورسعيد و3050 ألف طن صودا من ميناء غرب بورسعيد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، استمرار شحن خام الكلنكر إلى الدول الأفريقية، والتي تعتبر المستورد الأول للخام، عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

تحميل 55 ألف طن خام كلينكر 

وأشارت المنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة Thor breeze القادمة من تركيا لتحميل 55 ألف طن من خام الكلنكر إلى أبيدجان في ساحل العاج.

شحن 3050 ألف طن صودا كاوية

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ALSU لشحن 3050 ألف طن صودا كاوية.

إجراءات دخول السفن 

وفي هذا الصدد، يتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذلك عمليات الشحن على الأرصفة.

يذكر أنه قد تم شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 1740 طن مواسير بميناء غرب بورسعيد في أول مايو الجاري.

وأشارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة سفن البضائع العامة.

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بقلم هبة صبيح