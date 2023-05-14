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«اقتصادية قناة السويس»: شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

كتب:

هبة صبيح
01:01 م | الأحد 14 مايو 2023
سفينة بميناء غرب بورسعيد

سفينة بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد، وتفريغ 4800 طن رخام بميناء غرب بورسعيد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

50 ألف طن خام الكلينكر

واستقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة ASL FORTUNE القادمة من تركيا، لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا.

تفريغ 4800 طن رخام بميناء غرب بورسعيد 

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة VALENTINA القادمة من إسبانيا لتفريغ 4800 طن رخام بالميناء، على أن تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الميناء اتخذ جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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بقلم هبة صبيح