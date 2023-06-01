خبير اقتصادي: التقارير الدولية تؤكد تحسن بيئة الاستثمار في مصر

علّق الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، على الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

وقال «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، إن «الإيكونوميست» تشيد بقرارات الدولة المصرية؛ لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال.

ملف الاستثمار في مصر

وأضاف «عبد الله» أن إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار في مصر بتقديم حلول جذرية، والذي انعكس في 22 قراراً من أبرز القرارات التي اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار.

حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا

وأشار «عبد الله» إلى أن إمكانية دخول مصر مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات تتخطى الأرقام المعلنة خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.