«الاستثمار من أجل التوظيف» تُطلق دعوة لمنح تمويل مشروعات في مصر

أعلن فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، عن الدعوة لتلقي عروض المشروعات ضمن «مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف»، للشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.

التقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل

ويمكن للشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح التقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل المشترك تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.

آلية استثمارية تم تأسيسها لخلق فرص عمل

وتعد مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، آلية استثمارية تم تأسيسها لخلق فرص عمل، وتقدم المبادرة منح تمويل مشترك للمشروعات العامة والخاصة في 8 دول إفريقية مشاركة، ويتم فتح باب تقديم عروض المشروعات لجميع القطاعات الاقتصادية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023.

وأكدت المبادرة أن عروض مقترحات المشروعات تتضمن أربعة فئات من المشروعات الاستثمارية:

1. المشروعات غير هادفة للربح ولها تأثير في خلق فرص عمل (بدون إيرادات): منحة تصل إلى 90% من تكلفة الاستثمار.

2. المشروعات غير هادفة للربح ولها تأثير في خلق فرص عمل (مع توليد إيرادات): منحة تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية.

3. المشروعات التجارية والهادفة للربح وذات تأثير واسع النطاق على خلق فرص عمل لدى مؤسسات وشركات مستفيدة من تنفيذ المشروع (كيانات طرف ثالث) منحة تصل إلى 35% من تكاليف الاستثمار.

4. المشروعات التجارية والهادفة للربح ولها تأثير في خلق فرص عمل داخل كيان المتقدم، منحة تصل إلى 25% من التكلفة الاستثمارية.

المشروعات الناضجة القابلة للتنفيذ

وتمول المبادرة فقط المشروعات الناضجة والتي لديها قابلية التنفيذ والتي تتوافر فيها فرصًا للاستدامة من الناحية التشغيلية والمالية، وعلى المتقدمين المساهمة في تكاليف تمويل المشروع، أو إثبات أنهم لا يستطيعون تغطية كامل احتياجاتهم التمويلية من مصادر أخرى.

تقديم مقترحات استثمارية

وأفادت المبادرة أن التقديم يتم عبر مرحلتين، يمكن للشركات الخاصة وكذلك المؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح تقديم مقترحات استثمارية حتى 30 يونيو 2023 ويمكن أيضاً لتحالفات الشركات والمؤسسات تقديم مقترحات وتقوم المبادرة بالاختيار من مقترحات المشروعات المقدمة.

تقديم دراسة تفصيلية للمشروعات

وفي المرحلة الثانية، سيُطلب من المرشحين تقديم دراسة تفصيلية للمشروعات، تخضع للفحص النافي للجهالة، على أن يتم تقديم عقد بالمنحة للمتقدمين الناجحين، ويمكن الحصول على إرشادات المتقدمين ومعلومات عن عملية التقديم ومواعيد الندوات الإلكترونية على الموقع الالكتروني : https://invest-for-jobs.com/en/ife-download-center.