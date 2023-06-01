وفاء عامر بعد تعرضها لحادث سير: إصابتي في كتفي وحب الناس يكفيني

طمأنت الفنانة وفاء عامر جمهورها علي حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعبرت عن سعادتها الشديدة بسبب حب الجمهور لها .

وقالت وفاء عامر لـ«الوطن»: «ماكنتش فاكرة إني غالية عند الناس بالشكل ده، اتخضيت من خضة الناس على صحتي، ويارب مايحرمنيش من حب الناس».

وعن تفاصيل الحادث قالت: «الخبطة جاءت في العربية، واتخبطت في كتفي وباخد مسكن الحمد لله في البيت، ولا الصحة لما تردد بنقلى إلى المستشفى».

وفاء عامر تتعرض لحادث سير

وسبق ونشرت وفاء عامر، صوراً لسيارتها بعد تعرضها لحادث سير وهي محمولة على «الونش» بعد الحادث، وكتبت عليها: «الحمد لله رب العالمين»، كما قال زوج وفاء عامر إنّها تعرضت لحادث سير فور خروجها من المنزل، وتعرضت السيارة لبعض التلفيات.

آخر أعمال وفاء عامر

شاركت وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، منها مسلسل الكتيبة 101، الذي عُرض في الجزء الأول من شهر رمضان، ومسلسل حضرة العمدة، مع كل من روبي، أحمد رزق ومحمود عبد المغني، وغيرهم.