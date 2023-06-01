عاجل.. لجنة التظلمات تكشف مفاجأة بشأن إيقاف كهربا 12 مباراة

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإيقاف خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل العقوبة الموقعة عليه خلال الفترة الماضية بالإيقاف لمد 12 مباراة على خلفية أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

تفاصيل تعليق لجنة التظلمات على إيقاف كهربا وأكد المستشار عادل الشوربجي في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تنتظر في الوقت الحالي الحكم الذي سيصدر يوم 25 يونيو الجاري، وذلك من أجل الحسم فيما يخص مسألة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، لن يكون هناك أي جديد يخص محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حتى يوم 25 يونيو وصدور الحكم النهائي الخاص بمسألة قانونية لجنة الانضباط بشكل رسمي، ومن ثم سيتم التحرك من جانب لجنة التظلمات فيما يخص هذا الشأن، مسألة البت فيما يخص عقوبة اللاعب.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد وقعت عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.