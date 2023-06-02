رامز أمير يحتفل بزفافه رغم العاصفة الترابية (صور)

احتفل الفنان الشاب رامز أمير بحفل زفافه رغم ظروف الطقس السيئة، حيث أقيم حفل الزفاف في مكان مفتوح وشارك رامز جمهوره بعضا من لقطات مكان الزفاف عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حفل زفاف في العاصفة الترابية

وظهر خلال الصور سقوط كراسي الفرح وبعض الديكورات بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت مصر أمس وأدت إلى بعض الخسائر.

وحرص رامز على إكمال حفل الزفاف كما ظهر في أولى صور الزفاف التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وهو يحمل على يده «نسر»، وأمامه العروس وعلق عليها: «لقد وعدنا أن نحتفظ بها للأبد»، ولم يكشف رامز عن وجه عروسه خلال الصور.

رامز أمير في مسلسل رسالة الإمام

وشارك الفنان رامز أمير، في السباق الرمضاني 2023، بمسلسل رسالة الإمام، للفنان خالد النبوي، ودارت أحداثه في إطار تاريخي لأحداث حقيقية لحياة الإمام الشافعي، والصعوبات التي واجهته.

وشارك في مسلسل رسالة الإمام بجانب خالد النبوي نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة وسماح السعيد حمزة العيلي وجمال عبد الناصر وخالد أنور ونضال الشافعي، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.