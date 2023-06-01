«نسر على إيده».. أول صورة من حفل زفاف الفنان رامز أمير

كشف الفنان رامز أمير عن الصورة الأولى لحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، الذي يقام حاليا بأحد الأماكن المخصصة للاحتفالات في الجيزة.

رامز أمير يحتفل بزفافه

ونشر رامز أمير، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، صورة رفقة عروسه، وهو يحمل على يد «نسر»، وعلق عليها: «لقد وعدنا أن نحتفظ بها للأبد».

أحمد حاتم أول الحضور في حفل زفاف رامز أمير

وكان أول الحضور من الوسط الفني، الفنان أحمد حاتم، إذ نشر عبر «استوري» حسابه على «إنستجرام»، صورة من تحضيرات حفل زفاف رامز أمير، وعلق: «كنت معدي صدفة لقيت رامز بيتجوز».

يذكر أن رامز أمير، شارك في السباق الرمضاني 2023، بمسلسل رسالة الإمام، للفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي لأحداث حقيقية لحياة الإمام الشافعي، والصعوبات التي واجهته.