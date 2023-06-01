رامز أمير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. وأحمد حاتم أول الحضور

يحتفل اليوم، الفنان رامز أمير، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى «فرح»، في أحد الأماكن المخصصة للاحتفالات في الجيزة، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

رامز أمير يحتفل بزفافه

ونشر رامز أمير عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، منذ قليل، صورة أثناء تحضيره لحفل الزفاف، وعلق عليها: «‎الحمد لله».

وكان أول الحضور من الوسط الفني، في حفل الزفاف، الفنان أحمد حاتم، إذ نشر عبر خاصية «استوري» حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة من تحضيرات حفل زفاف رامز أمير، وعلق قائلا: «كنت معدي صدفة لقيت رامز بيتجوز».

يذكر ان رامز أمير، حقق نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني السابق، بمشاركته في مسلسل رسالة الإمام، بطولة الفنان خالد النبوي، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة وخالد أنور، وغيرهم، ومن إخراج الليث حجو.