التنمية المحلية: لافتة كوبري أكتوبر مرخصة حتى ديسمبر وارتفاعها 30 مترا

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة تفاصيل سقوط لافتة على كوبري أكتوبر مشيرًا إلى أنها مثبتة على الأرض بارتفاع 30 مترا ولها ملكية خاصة وتحمل ترخيص 3/1571 منذ 21 ديسمبر 2020 لـ 21 ديسمبر 2023 لافتًا إلى أنها سقطت على سيارتين ودراجة نارية أعلى الكوبري في اتجاه التحرير وأدت لغلق الطريق في الاتجاهين وكسر عمود إنارة.

لم يكن هناك شكاوى بسبب هذه اللافتة

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه لم يكن هناك شكاوي بسبب هذه اللافتة مشيرًا إلى أن سرعة الرياح أثرت على عدد من الأشجار في محافظة القاهرة مؤكدًا أن السلطات المعنية تجري تحقيقًا بخصوص اللافتة التي سقطت.

مراجعة اللافتات

وأشار أن أنه صدر تعميم لشركات الإعلانات لمراجعة اللافتات في جميع المحافظات والتنبيه على مسؤولي الإعلانات بالمحافظات بمراجعة لافتات الإعلانات بالتعاون مع كل القطاعات الخدمية مثل المرور والحماية المدنية والكهرباء.