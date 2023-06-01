وزارة التنمية المحلية: نتعامل بكل قوتنا لمواجهة حالة الطقس السيئة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من قوة مع حالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية قد وجه مسبقا بضرورة التنسيق المستمر مع غرف عمليات كل المحافظات من أجل مواجهة تداعيات حالة الطقس السيئة الموجودة حاليا.

قاسم: سقوط عدد من اللوحات الإعلانية بسبب حركة الرياح

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «آخر النهار»، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية «النهار»، اليوم الخميس، أنه نتيجة لنشاط حركة الرياح فقد سقطت عددا من اللوحات الإعلانية، ولوحة إعلانية واحدة قد سقطت أعلى كوبري أكتوبر، وقد تبين أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات، ودراجة بخارية واحدة.

سقوط مئذنة

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خلال مداخلته بالبرنامج، أن الحادث أسفر كذلك عن وفاة شخص، فيما نقل شخصان إلى المستشفى، وقد أعلن أنه قد جرى فتح تحقيقات بشأن الواقعة في ديوان محافظة القاهرة، بخلاف سقوط مئذنة لأحد المساجد في القناطر الخيرية، إلا أنها لم تسفر عن أي إصابات أو وفيات بشرية.