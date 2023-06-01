محمد هنيدي يتراجع عن سخريته من سقوط لافتة إعلانية على كوبري أكتوبر

تراجع الفنان محمد هنيدي، عن سخريته من سقوط لوحة إعلانات ضخمة على كوبري أكتوبر، صباح اليوم الخميس، إثر الطقس السيئ، مبررًا ذلك بقوله: «احترامًا للمصابين».

محمد هنيدي يحذف البوست

وكتب محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «للأسف عرفت إن ناس اتصابت في اليافطة دي.. فحذفت البوست احترامًا ليهم عشان مينفعش نهزر فيها دي.. وربنا يحميكم يارب».

ورغم رد الفعل الإيجابي لمحمد هنيدي، إلا أنه تلقى انتقادات من قبل البعض، كونه تراجع عن السخرية، حيث قال: «الناس اللي بتقول عادي دي يافطة.. نهزر عادي على اليافطة وإن الجو وحش.. بس لو في حد اتصاب أو حصله حاجة.. مينفعش نهزر أو نضحك على حاجة زي دي».

محمد هنيدي يواصل تصوير البريمو

وفي سياق آخر، يواصل الفنان محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد «البريمو» والذي يُجسد من خلاله دور مواطن صعيدي، يعمل في تجارة البطيخ، ويُشارك في البطولة كل من غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يُعيد هذا الفيلم التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001.