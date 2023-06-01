عودة حركة السيارات بكوبري 6 أكتوبر بعد إزالة لافتة إعلانات سقطت بسبب العاصفة

تسببت العاصفة الترابية التي ضربت القاهرة الكبرى اليوم، في سقوط لافتة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، ما تسبب في توقف الحركة المرورية أعلى الكوبري، وتدخل رجال الإدارة العامة للمرور لإزالة اللافتة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تفاصيل سقوط لافتة الإعلانات

شهد كوبري 6 أكتوبر، تكدس السيارات وتوقف حركة المرور بسبب سقوط لافتة إعلانية تابعة لإحدى شركات الاتصالات أعلى الكوبري في اتجاه كل من المهندسين والدقي، نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت القاهرة الكبرى.

تدخل رجال المرور لإزالة اللافتة

وعلى الفور، توجه رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان سقوط اللافتة الإعلانية الضخمة، وبدأوا في أعمال إزالة اللافتة، ونجحوا في إعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

واستعانت الإدارة العامة للمرور بونش لرفع لافتة الإعلانات، وناشدت قائدي السيارات بالابتعاد عن كوبري 6 أكتوبر بسبب الكثافات المرورية، وذلك قبل إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.