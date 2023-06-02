«التنمية المحلية» تحذر من الطقس السيئ: ابتعدوا عن الأشجار واللافتات

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة استعدادات مواجهة موجة الطقس السيئ لافتًا إلى أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين وغرف العمليات وادارة الأزمات بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات خاصة التي تعاني من موجة الطقس السيئ، محذرًا المواطنين من الأشجار واللافتات والأعمدة لاحتماليات سقوطها بسبب الرياح.

توجيهات باستمرار المتابعة الميدانية وتجهيز معدات التعامل مع الأمطار

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الوزير أصدر توجيهات باستمرار المتابعة الميدانية وتجهيز المعدات المخصصة للتعامل مع مياه الأمطار والتنسيق مع شركات مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية.

وزير التنمية المحلية ناشد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية ناشد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي لافتات أو أشجار أو أعمدة لافتًا لسقوط 3 أشجار بمنطقة الدقي وسقوط بعض أعمدة الكهرباء بمحافظة المنوفية وتم التعامل معها على الفور بواسطة شركة الكهرباء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية إغلاق ميناء السويس وميناء السخنة والأدبية بسبب سوء الأحوال الجوية مشيرًا أن الإغلاق سيكون ساريا ليوم الجمعة.