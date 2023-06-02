كل ما تريد معرفته عن متحور أركتوروس.. من سلالة أوميكرون وأصاب 16 فلبينيا

يبدو أن أزمة كورونا لم تنته بعد، والعالم على موعد مع متحورات جديدة تظهر تباعا كل فترة، ولعل آخرها هو متحور أركتوروس، الذي أصاب، 16 حالة في الفلبين، صباح اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلبينية، ليرتفع عدد المصابين به حول العالم إلى 44 حالة.

متحور أركتوروس

يعرف متحور أركتوروس أيضا باسم «إكس بي بي .1.16» وهو من السلالة الفرعية لمتحور «أوميكرون»، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أنه تم التعرف عليه منذ ظهوره الأول في شهر يناير الماضي، واخضعته للمراقبة منذ 22 مارس، وأوضحت أن عدوى المتحور الجديد تميل إلى إنتاج حمى أكثر من بعض السلالات الأخرى التي رأيناها، بالإضافة إلى الإصابة بالتهاب الملتحمة خاصة الأطفال.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالقصر العيني، إن الدراسات حول متحور أركتوروس أكدت أن له عرضين أكثر وضوحًا من السلالات الأخرى، إذ ينتشر المتحور الجديد بسرعة في جميع أنحاء العالم، وتظهر له أعراض جديدة لم تظهر في السلالات السابقة، كون طفرة السلالة تجعلها شديدة القابلية للانتقال، على الرغم من أنها ليست أكثر شدة من الأنواع الأخرى.

أعراض متحور أركتوروس

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن أعراض الإصابة بمتحور أركتوروس الجديد، لا تختلف كثيرًا عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وهي ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وجرى تصنيف متحور كورونا الجديد على أنّه «مثير للاهتمام»، لكن تقييم خطورته علميا منخفضة في الوقت الحالي مقارنة بباقي المتحورات.

أعراض متحور أركتوروس Arcturus:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- السعال المستمر.

- التهاب الملتحمة «المثير للحكة» أو العين الوردية.

هل انتشر متحور أركتوروس في مصر؟

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ متحور كورونا الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن، لافتٌا إلى أن ظهور المتحورات طبيعي منذ انتشار جائحة فيروس كوورنا، ولا قلق بشأنها خاصة في ظل التوسع في الحصول على اللقاحات، مناشدا المواطنين سرعة الحصول على لقاحات كورونا سواء الجرعة الكاملة أو الجرعة الثالثة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.