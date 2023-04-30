لا يفوتك| أخبار سارة من الحكومة للمواطنين.. وتحذير من متحور أركتوروس

يهتم موقع جريدة «الوطن» إعلام المتابعين والقراء بأهم الأخبار وأحدثها التي يجب ألا تفوته نظرا لأهميتها، وفي السطور التالية وضعت الجريدة أهم الأخبار السارة التي أعلنتها الحكومة للمواطنين كصرف المرتبات والمعاشات، بخلاف تحذيرات من متحور جديد يدعى أركتوروس وأعراض الإصابة به.

صرف معاشات شهر مايو 2023

أعلنت الهية القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر مايو 2023 سيكون بداية من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مايو بعدة طرق مختلفة منها هى المحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري ومنافذ البريد وماكينات الصراف الآلي.

صرف مرتبات شهر مايو 2023

بحسب وزارة المالية، قررت الوزارة صرف مرتبات شهر مايو 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 18 مايو، حيث جرى تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بداية من أبريل، جاء ذلك في إطار حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الأجور.

حجز شقق ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 4»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الدعم العقاري، التابع لوزارة الإسكان بداية فتح باب حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، اليوم الأحد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، وهو الأمر الذي سيستمر حتى يوم الخميس 4 مايو، لفئة متوسط وفوق متوسط الدخل.

كيفية التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوافيكم بكيفية التقديم الإلكتروني على موقع صندوق الإسكان، المقرر فتحه غدًا في تمام الساعة الـ9 صباحا، حتى 4 مايو الساعة 12 صباحا، والخطوات هي النحو الآتي:

1- الدخول على الموقع من هنــــــــــــا.

2- الضغط على دخول مستخدم حالي.

3- كتابة بيانات الدخول.

4- اختيار «طلباتي» من أعلى الصفحة على اليسار والضغط عليها.

5- النقر على حجز الوحدة من الجدول الموجود فيه البيانات.

6- كتابة كود حجز الوحدة.

7- الضغط على اختيار.

8- ظهور رسالة تم الاختيار بنجاح.

9- ظهور بيانات الوحدة.

متحور أركتوروس الجديد

انتشر متحور جديد صنفه الأطباء بكونه شديد الخطورة والعدوى في كلا من أستراليا والهند، وهما اللتان قررتا إعادة تطبيق قوانين الكمامات الواقية من جديد، وفقًا صحيفة «ميرور» البريطانية، حيث قال ستيفن جريفين، رئيس منظمة SAGE المستقلة، إن خطورة المتحور الجديد ويدعي متحور أركتوروس يكمن في زيادة فرص انتشاره، حيث أنه قد يبدو هذا كأنه عودة لعام 2020، ولكن الحقيقة هي أنّ الفيروس يستمر في إلحاق الضرر، وأنّ الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة، لذا وجب اتباع الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، في تصريحات سابقة، إنّ متحورات كورونا الذي ظهر من وقت لآخر على مستوى العالم، وكان آخرها هو متحور كورونا الجديد «أركتوروس»، أمر طبيعي جدًا، موضحًا أنّ التحور سمة في الفيروسات جميعها وليس فيروس كورونا فقط.

أعراض متحور أركتوروس الجديد

كان الدكتور فيبين فاشيشتا، طبيب أطفال والرئيس السابق للجنة التحصين في الأكاديمية الهندية لطب الأطفال، قال في تصريح لصحيفة «هندوستان تايمز»، إنّ أعراض المتحور الجديد، كالتالي:

- ارتفاع حرارة الجسم.

- السعال.

- التهاب الملتحمة أو «العين الوردية».