نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور المتحف المصري بالتحرير

قالت وزارة السياحة والآثار، إن Li Qun رئيس الهيئة الوطنية للآثار ووزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له زاروا المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والذي رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الجولة تضمنت قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون، وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني، ومعامل الترميم الموجودة بالمتحف.

تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية

وأوضحت أن الدكتور علي عبد الحليم مدير المتحف قدم شرحاً وافياً عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وأسلوب العرض المتحفي، وكذلك مشروع تطويره والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في فبراير الماضي، كما قدم نبذة عن أهم البرامج التعليمية والثقافية وورش العمل والمعارض الأثرية المؤقتة التي ينظمها المتحف ليسلط الضوء من خلالها على أهم الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية.

نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الجمهور

وأشارت وزارة السياحة، إلى أن عبدالحليم أكد خلال الجولة على دور المتحف المصري بالتحرير كمؤسسة ثقافية وتعليمية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الجمهور، وحرص مدير المتحف على إطلاع الزوار الصينيين على فعاليات المعرض الثقافي للتراث الصناعي والذي نظمه المتحف ضمن فعاليات احتفاله باليوم العالمي للمتاحف، وما يملكه المتحف من تقنيات في هذا المجال منها ماكينات التهوية والأماكن الخاصة بها داخل المتحف.

ومن جهته أعرب نائب الوزير الصيني عن سعادته بهذه الزيارة، وإعجابه بما يضمه المتحف من قطع أثرية فريدة كما قام بالتقاط الصور التذكارية له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.

ضم الوفد الصيني الذي زار المتحف اليوم المستشار الثقافي لدى السفارة الصينية بالقاهرة، ونخبة من أساتذة الجامعات ببكين وشنغهاي المتخصصين بعلوم الآثار والآثار الغارقة والترميم.