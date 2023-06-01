وزير السياحة: تخصيص 10 مليار جنيه لإحلال وصيانة الفنادق والمطاعم

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الأسبوع الماضى شهد اجتماعا مع مسؤولين من وزارة المالية لوضع ضوابط وآليات صرف مبلغ 10 مليار جنيه، خصصها البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، لافتا إلى أنه تم عرض نتائج تلك المناقشات على مسؤولي البنك للحصول على موافقته، ومن المقرر الإعلان عن اشتراطات وضوابط المبادرة خلال أيام.

تخصيص جزء من المبادرة للإرتقاء بالنقل السياحى وزيادة الإسطول

وأضاف وزير السياحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تخصيص الجزء الأكبر من الأموال لإجراء عمليات الإحلال والصيانة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأيضا لتمويل عمليات صيانة وشراء المركبات السياحية، خاصة أن قطاع النقل السياحي يحتاج لتطوير كبير خلال الفترة المقبلة، موضحا أن نسبة الفائدة على الإقراض ستكون 11%، أسوة بما تم مع القطاع الصناعي والزراعي.

توقيت المبادرة متميز

ومن جهته أثنى محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، على تلك المبادرة وتوقيت طرحها، لاسيما أن غالبية المنشآت تحتاج إلى إجراء عمليات صيانة وتطوير بصفة دورية، مشيرا إلى أنه كلما كانت عمليات التطوير والصيانة منتظمة فإن مستوى الخدمة سيكون مميزا، ما يجعل التجربة السياحية للسائح خلال زيارته لمصر جيدة ويجعله يكرر زيارته اليها أكثر من مرة.

يشار إلى أن مبادرة الـ10 مليار جنيه التي تم تخصيصها للقطاع السياحي هى جزء من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاعات الإنتاجية.