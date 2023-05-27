وزير السياحة: منطقة سقارة متحف يحتضن أقدم الحضارات

بحضور الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار وعدد من سفراء بعض الدول، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إزاحة الستار عن الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة وتحديداً جبانه البوباسطيون.

وقال الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إن منطقة سقارة من المناطق الفريدة، المسجله على قائمة التراث العالمي وهي بمثابة متحفاً تحتضن أقدم هرم أثري وهو هرم زوسر،وأوضح وزير السياحة والآثار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بسقارة انه يتم تحسين العمل في منطقة سقارة، لتحسين المقصد السياحي في مصر والإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزاره تهدف إلى تحقيق من ٢٥ إلي ٣٠٪؜ في حركة السياحة الوافدة في مصر

وتحرص الوزارة على تطوير المتاحف والحفاظ على الهوية ورفع كفائة الخدمات المقدمة للزائرين، مشيراً إلى أن سقارة أرض الاسرار التي تجذب الانظار على مصر استطاعت البعثه المصرية الأثرية.

ولفت إلى أنه تم الكشف عن أكبر ورشتي للتحنيط واحده ادمية وواحدة حيوانية والكشف عن مقبرتين وبعض القطع الأثرية الكثيرة البعض منها من عصر الدوله القديمة والدولة الحديثة .

ونجحت البعثه المصرية في سقارة في الترويج السياحي لمصر وتحديداً المنتج الثقافي وان تتوقف سقارة عن البوح بأسرارها فهناك المزيد من الاكتشافات التي سيتم الإعلان عنها.