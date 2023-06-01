وزير السياحة يبحث سبل زيادة أعداد الوافدين من الصين: «التأشيرة في المطار»

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالزمالك، «لي كون» نائب وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وأضافت الوزارة في بيان، أن وزير السياحة أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين على المستويين الرسمي والشعبي والتي تمتد لآلاف السنين، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار، مشيراً إلى لقائه وزير الثقافة والسياحة الصيني في بداية شهر أبريل الماضي، خلال زيارته الرسمية لمصر، التي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

تسهيلات الحصول على تأشيرة دخول مصر

وأكد «عيسى»، أن السياحة لها دور كبير في تعزيز التقارب والود بين شعوب العالم، معرباً عن تطلعه لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينية إلى مصر، كما استعرض التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها مصر لحصول الجنسيات المختلفة ومنها الصينيون على تأشيرة دخول مصر بالمطارات والمنافذ، حيث تم السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية «Visa Upon Arrival».

استمرار التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والتعاون في أعمال الحفائر، وعلوم المتاحف، وتدريب الكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والآثار، وزيادة عدد البعثات الأثرية الصينية العاملة بمصر، وإمكانية إنشاء المركز المصري الصيني للآثار الغارقة بالإسكندرية وإقامة معرض للآثار المصرية بأشهر المتاحف في الصين

ومن جهته، أكد الوزير، استعداد جمهورية الصين الشعبية على التعاون لزيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، والترويج للمقصد السياحي المصري في الصين بصورة أوسع، والتطلع لمشاركة مصر في المعرض السياحي الذي سيقام في الصين قريباً.

حضر اللقاء، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون مكتب الوزير، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والسفير لياو ليتشانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ويانغ رونغ هاو المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة.