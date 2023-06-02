ضبط 19 متهما وتنفيذ 181 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة «سوهاج - أخميم».

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري بحوزة 13 متهمًا، وضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين.

كما ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، وفي مجال تنفيذ الأحكام نفذت القوات 181 حكما قضائيا متنوعًا، واتخذت الإجراءات القانونية.