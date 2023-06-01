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«الداخلية» توفد مأمورية إلى دور رعاية بالغربية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمسنين

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:19 م | الخميس 01 يونيو 2023
جانب من خدمات الأحوال المدنية

جانب من خدمات الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد القوافل المُجهزة فنيا ولوجستيا، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة، وفي ضوء التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية، قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لمحافظة الغربية، لاستجابة الالتماس المقدم من مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، لإستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرا للوقت والجهد، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع