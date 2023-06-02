«الداخلية» تكشف حقيقة صورة دراجة نارية تحمل جثة في الطريق العام

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن صورة تتضمن سير إحدى الدراجات النارية بالطريق العام وقيام قائدها بنقل جوال يظهر منه ما يشبه قدماً بشرية.

صورة تمثال مانيكان

بالفحص تبين أن الصورة المتداولة هي صورة تمثال عرض ملابس «مانيكان» حيث إنه بتاريخ 27/5/2023 قام مالك أحد محال الملابس الجاهزة بطلب إحدى شركات نقل المواطنين لتوصيل التمثال من المحل ملكه إلى منطقة المقطم بالقاهرة وعلى إثر ذلك قام مالك الدراجة النارية الظاهرة بالصورة بالتوجه للمحل ملك المذكور واستلام المانيكان وفكه ووضعه داخل جوال حتى يتمكن من نقله على الدراجة النارية وظهر منه القدم.

تعليقات فيس بوك

وأوضحت الداخلية أن مالك المحل قام بنشر تعليق على صفحة المحل بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب تداول الصورة على بعض الصفحات الساخرة.