«الداخلية» تُنظم بطولة الجمهورية للفروسية لالتقاط الأوتاد «الحلقة الثالثة»

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد «الحلقة الثالثة»، بوادي الفروسية للشرطة، بمنطقة عين الصيرة على مدار يومي 28 و29 مايو الماضي، بمشاركة 33 فارساً وفارسة وجواداً، فى مباريات البطولة.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

ويُعد تنظيم بطولة الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد «الحلقة الثالثة»، على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل، فضلا عن فندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف والأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن انتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، كما صُممت منصة للجنة التحكيم تُتيح رؤية زوايا أكثر لكافة الملاعب، للمساعدة على أداء تحكيمي أفضل في البطولات.

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.