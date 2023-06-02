شرطة النقل تضبط 1709 قضية متنوعة والقبض على شخصين بتهمة التزوير

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 1709 قضية متنوعة، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11467 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 217 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 127 قضية متنوعة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما أوراق ومحررات مُزورة وعدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية وعدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وفي سياق آخر واستمرارا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، قامت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.