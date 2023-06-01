30 خدمة تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني

هناك الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون بصورة مستمرة، وقد أتاحت وزارة الداخلية تقديم تلك الخدمات للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني دون تكبد عناء التوجه إلى المصالح الحكومية والانتظار ولتوفير الكثير من الوقت والمجهود، حيث يمكن بأسهل طريقة تقديم تلك الخدمات.

أبرز تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية

ترصد «الوطن» أبرز تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني والتي تتجاوز الـ30 خدمة.

خدمات الأحوال المدنية

تلك الخدمات هي خدمات الأحوال المدنية التي تتضمن 7 خدمات وهى استخراج بطاقة رقم قومي، وثيقة ميلاد، وثيقة زواج، ووثيقة طلاق، وشهادة وفاة، وقيد فردي، وقيد عائلي.

خدمات المرور

خدمات المرور التي تتضمن 5 خدمات وهي تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

تصاريح العمل

تتضمن 5 خدمات وهي استخراج تصريح عمل لأول مرة، وتجديد تصريح عمل، وبدل فاقد تصريح عمل، مخالفة، واستخراج الفيش الجنائي.

خدمات أخرى

تتضمن 13 خدمة للمواطنين، وهى خدمات المفقودين، والمطلوبين، والحج، وشكاوى الأجانب، والالتحاق بكلية الشرطة، والشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، والهجرة والجنسية، وخدمات التجنيد، وخدمات معاوني الأمن، وشهادة التحركات، وطلبات زيارة المسجونين، وقيد المتعاملين بوزارة الداخلية، ومتابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات.