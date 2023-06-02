«القاهرة الإخبارية»: أمريكا ستتوقف عن تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الولايات المتحدة أكدت أنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية، بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات للرد على انتهاكات موسكو المستمرة للمعاهدة.

وأوضح تقرير عرضته القناة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن واشنطن ستتوقف أيضًا عن تزويد موسكو بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.

بوتين لم ينسحب رسميا من المعاهدة

ولم ينسحب الرئيس الروسي رسميًا من المعاهدة التي تحد من نشر الترسانة النووية الاستراتيجية، وفي 21 فبراير قال إن روسيا ستعلق مشاركتها في المعاهدة، مما قوض آخر ركائز التنسيق الأمريكي الروسي في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.

معاهدة نيو ستارت

ومعاهدة نيو ستارت التي تم توقيعها في 2010 من المقرر أن ينتهي أمدها الحالي في 2026. وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها إذ تنص على أن موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا و700 قاذفة وصاروخ تطلق من البر والغواصات.