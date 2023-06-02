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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات بـ8.6 مليون جنيه في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:28 م | الجمعة 02 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وضبط المتهمون حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 120.500 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7.5 كيلوجرام - بندقية آلية - 5 خزينة - عدد من الطلقات النارية – طبنجة – مبلغ مالي.

واعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8 ملايين و660 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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