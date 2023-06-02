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ضبط 9 متهمين بينهم 7 مسجلين في قضايا مخدرات بدمياط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:35 م | الجمعة 02 يونيو 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط - الزرقا - فارسكور - كفر سعد» وأقسام شرطة أول وثانٍ دمياط، ودمياط الجديدة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش، بحوزة 9 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.

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