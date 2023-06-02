ضبط 9 متهمين بينهم 7 مسجلين في قضايا مخدرات بدمياط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط - الزرقا - فارسكور - كفر سعد» وأقسام شرطة أول وثانٍ دمياط، ودمياط الجديدة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش، بحوزة 9 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.