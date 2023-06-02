«مناخ الزراعة» يكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية.. تعرف عليه

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة، إنّ المناطق المتوقع تعرضها لعواصف ترابية اليوم، هي غرب القاهرة والجيزة، وبعض مناطق شرق العاصمة، ووسط الدلتا، وذلك نتيجة سرعة الرياح متجهة شرقاً لتضرب «السويس، العين السخنة، بورسعيد، إسماعيلية ومناطق شرق الدقهلية»، ناصحا أصحاب الأمراض الصدرية والحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل حفاظاً على صحتهم من التقلبات الجوية.

المناطق التي تنتهي فيها العواصف الترابية

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة، على صفحته الرسمية عبر «فيس بوك»، أنه بدءً من الغد تنتهي العواصف الترابية نتيجة لتحول وجهة الرياح إلى الناحية الشمالية الغربية الأمر الذي يلطف الأجواء تزامنًا مع انكسار شديد في درجات الحرارة بمناطق الدلتا والقاهرة ومصر الوسطى بقيمة 10 درجات، مشيراُ إلى وجود موجة حارة على أسيوط وسوهاج بسبب تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي الذي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمناطق الصعيد وتنتهي هذه الموجة، الإثنين المقبل.

العواصف الترابية

ونوه «فهيم»، بأن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تكون أشد من الرياح العادية لأنها تسبب قوة دفع شديدة تؤدي إلى تلفيات وأضرار.