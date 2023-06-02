قناة السويس: تدابير خاصة للتعامل مع عبور السفن أثناء سوء الأحوال الجوية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة اتخذت تدابير خاصة وإجراءات استباقية مع سوء الأحوال الجوية للتعامل بجاهزية تضمن عبور السفن المارة بالقناة بأمان تام.

واضاف ربيع خلال تفقده حركة الملاحة اليوم في قناة السويس أن الملاحة بالقناة تشهد اليوم الجمعة، عبور 67 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن.

وتعبر 29 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.9 مليون طن، فيما تعبر 38 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

انتظام الملاحة ولا تأثر بالأحوال الجوية

وأكد الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث نجحت قناة السويس، أمس الخميس، في إتمام عبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 مليون طن.

واضاف أن استمرار عبور السفن في الأحوال الجوية يؤكد قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد ومجالات العمل المرتبطة بتنظيم وتسيير حركة الملاحة بالقناة.

مراقبة الملاحة علي مدار الساعة

وأوضح الفريق ربيع أن الإجراءات الاعتيادية في التعامل مع الطقس السيء تتضمن وجود مراقبي الملاحة بمركز الحركة الرئيسى على مدار الساعة لمتابعة حركة الملاحة بالقناة، والاستعانة بالمراقبة الرادارية من مراقبي الحركة في حالة احتياج المرشدين.

وأشار إلى أنه يتم تأمين صعود ونزول المرشدين من خلال القاطرات بدلا من اللنشات البحرية، والتنبيه على اتباع قواعد الطقس السيئ لجميع الإدارات بالهيئة والوحدات البحرية التابعة لهم مشيرا إلي أنه أكد على إلتزام كافة الوحدات البحرية التابعة للهيئة بإجراءات التأمين الملاحي للقناة خلال موجة الطقس السييء.

انتظام حركة المعديات

وقال الفريق أسامة ربيع إن خدمات عبور المواطنين بين ضفتي القناة يتم من خلال مرفق المعديات التابع للهيئة وفقاً لتعليمات السلامة البحرية وبعد التنسيق الكامل مع مكاتب الحركة بمدن القناة الثلاثة، مشيدا بالدور الوطني الذي يلعبه مرشدو هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات وفرق الإنقاذ البحري وأطقم قاطرات الإنقاذ و مراقبو الملاحة ومراقبو الحركة العاملين على الأجهزة الملاحية لضمان العبور الآمن لكافة السفن.