محافظ الإسكندرية: إزالة 13 حالة تعد على أراضي الدولة بالعامرية وبرج العرب

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه اعتبارا من 27 مايو حتى 31 مايو 2023، تم تنفيذ 13 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي العامرية ومركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

مواجهة التعديات على أملاك الدولة

وكلف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مؤكدا أن استرداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات الإزالة بكل حسم، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم استردادها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الـ21 مستمرة بشكل يومي، وأنه منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للموجة تم تنفيذ 13 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بينها 8 قرارات لاسترداد أراضٍ تابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمساحة إجمالية 13 سهما وقيراط، و4 قرارات لاسترداد أراض تابعة لمديرية الزراعة بمساحة 1700 متر مربع بنطاق حي العامرية ومركز ومدينة برج العرب.