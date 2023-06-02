انخفاض في درجات الحرارة غدا السبت.. والعظمى بالقاهرة تسجل 34

كشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة غدا السبت، والتي من المتوقع انخفاضها بقيم تتراوح بين 4 لـ 5 درجات، ليشهد الغد بداية تحسن الأحوال الجوية.

وتصل درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى نحو 27 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة غدا

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غدا على جنوب سيناء العظمى نحو 40 والصغرى نحو 27، وفي شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 24، وجنوب الصعيد العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.

الطقس غدا

ويسود حالة الطقس غدا أجواء معتدلة في الصباح الباكر، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلة الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما يشهد طقس السبت فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط للرياح لا تتضمن عاصة ترابية كما حدث اليومين الماضيين.

درجات الحرارة غدا

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا على كافة الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

درجات الحرارة في دمياط وبورسعيد

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.