«الأرصاد»: استمرار الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتوقعات بهطول أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو، مشيرة إلى استمرار تقلبات الطقس.

وأكد بيان الأرصاد، وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومتقطعة بينها القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما يسود اليوم طقس غائم جزئيا مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى «40 كم/س».

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على كافة الأنحاء كما يلي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.