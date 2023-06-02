منطقة الميدان.. من سباقات الخيول إلى قلب سوريا النابض بالحياة (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «منطقة الميدان.. من سباقات الخيول إلى قلب سوريا النابض بالحياة»، حيث عُرف سكان هذا الحي بصفات النخوة والكرم، وباتوا قدوة تُضرب بهم الأمثال الشعبية.

الحي تحول إلى ما يشبه مطبخ دمشق النابض

وجاء في التقرير أنه بعد أن كانت منطقة الميدان عبارة عن ميدان للخيل تجري فيه السباقات وتباع فيه الخيول والأغنام والحبوب، تحول هذا الحي الدمشقي إلى ما يشبه مطبخ دمشق النابض ومقصد من يريد الاستمتاع بالأطعمة الدمشقية الأصيلة من الأنواع والألوان كافة، ولاسيما الأكلات الشعبية التي لا تتواجد إلا في هذا المكان.

يغص المكان بالزائرين لتذوق أصناف الحلويات الشرقية

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن الزينة تتألق والأشكال تتنوع في هذا الحي، كما تعلو الأناشيد الخاصة طيلة الأيام، لكنها تبلغ ذروتها في مواسم الأعياد وشهر رمضان، ويغص المكان بالزائرين لتذوق أصناف الحلويات الشرقية التي تتربع على واجهات المحال، وتبدأ المنافسة بالعرض والاستعراض ما بين أصحاب المحال بانتظار الزبون الذي سيتمكن من شرائها.

ولا يقتصر الزحام في هذا الشارع على مشتريي الحلويات ومتناولي الأكلات الشعبية، فهناك من يريد التعمق في تاريخ دمشق وتراثها الاجتماعي وليس هناك أهم من حي الميدان للتعبير عن موئل الأصالة وتجسيد وإبراز طبيعة الحياة الاجتماعية التقليدية العريقة.