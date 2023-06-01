«القومي للمرأة» يكرم المتحدة عن أعمالها الدرامية في شهر رمضان

تسلم السيناريست يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، درع تكريم «المتحدة»، من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال حفل تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.

تكريم مسلسل الأطفال يحيى وكنوز

جرى تكريم أبطال مسلسل الأطفال يحيى وكنوز، وتسلم المنتج ريمون مقار درع تكريم الفنانة روبي، عن مسلسل حضرة العمدة، نظرا لغياب بطلة العمل عن الحفل.

مسلسل جميلة

تسلم السيناريست أيمن سلامة، درع تكريم الفنانة ريهام حجاج، عن مسلسل جميلة، نيابة عنها، كما تسلم تكريمه الشخصي عن كتابة العمل، وتسلم المخرج ماندو العدل، درع تكريمه عن إخراج العمل.