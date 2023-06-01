رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القومي للمرأة» يكرم المتحدة عن أعمالها الدرامية في شهر رمضان

كتب:

سحر عزازي
09:39 م | الخميس 01 يونيو 2023
الشركة المتحدة

الشركة المتحدة

تسلم السيناريست يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، درع تكريم «المتحدة»، من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال حفل تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.

تكريم مسلسل الأطفال يحيى وكنوز

جرى تكريم أبطال مسلسل الأطفال يحيى وكنوز، وتسلم المنتج ريمون مقار درع تكريم الفنانة روبي، عن مسلسل حضرة العمدة، نظرا لغياب بطلة العمل عن الحفل.

مسلسل جميلة

تسلم السيناريست أيمن سلامة، درع تكريم الفنانة ريهام حجاج، عن مسلسل جميلة، نيابة عنها، كما تسلم تكريمه الشخصي عن كتابة العمل، وتسلم المخرج ماندو العدل، درع تكريمه عن إخراج العمل.

اقرأ المزيد:

«القومي للمرأة» يفتتح معرض «المصرية» ضمن فعاليات الاحتفال بشهر أوروبا (صور)

«القومي للمرأة» بأسيوط ينظم 10 جلسات دوار لمناقشة قضية الزيادة السكانية

«القومي للمرأة» يكرم أبطال الأعمال الدرامية الداعمة للسيدات في رمضان

«القومي للمرأة» يواصل تعليم السيدات إعداد الولائم بقرى حياة كريمة في الدقهلية
بقلم سحر عزازي