وفد «اقتصادية السويس» ينجح في جذب عمالقة الصناعة الصينية للاستثمار في مصر

جاءت نتائج زيارة وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس «SCZONE» إلى الصين قبل أيام، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، كنموذج يدلل على نجاح نهج مصر نحو إطلاق بعثات طرق الأبواب حول العالم، للتعريف بالتغيرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، وذلك بالتزامن مع وجود حزمة من الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تدشين أكثر من 130 شركة صينية تعمل في مصر

وفق تقرير رسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انعكست حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة، على رغبة الجانب الصيني في توسيع حجم أعماله في مصر، وتوقيعه العديد من الاتفاقيات المشتركة، استكمالاً لنجاح تدشين أكثر من 130 شركة صينية تعمل حاليًا داخل المنطقة الصينية بمحور قناة السويس، والتي تديرها شركة «تيدا - مصر» بالشراكة مع الصين كمطور صناعي للمنطقة، والتي أعدت بالتعاون مع مصر ملفًا ترويجيًّا لكل الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك المنطقة، لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.

حجم استثمارات المشروعات الجديدة 9.6 مليارات دولار

وتحت عنوان «بعثة ترويجية مصرية تنجح في جذب استثمارات عمالقة الصناعة الصينية»، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أرقاما مهمة نجحت فيها البعثة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحاً أن وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زار 5 مدن صينية للترويج لفرص الاستثمار في مصر.

وذكر أنه تم الاتفاق على 6 مشروعات صينية جديدة لإقامتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبلغت حجم استثمارات المشروعات الجديدة 9.6 مليارات دولار إجمالي، حيث تعمل حالياً داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 134 شركة صينية، وزيادة في حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر 200%.