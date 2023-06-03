حالة الطقس اليوم السبت.. انخفاض درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، إذ من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 لـ5 درجة، وتصل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 34، والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى نحو 27 والصغرى 20 درجة.

حالة الطقس اليوم

يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم، فرص لسقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.