«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بعد العاصفة الترابية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس، بعدما شهدت البلاد تقلبات جوية حادة خلال الساعات الماضية من رمال وأتربة شديدة على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما أدى إلى توجيه تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر عن الخروج.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، موعد انخفاض درجات الحرارة واستقرار حالة الطقس.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وقالت «الأرصاد» إن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس، سيكون بداية من غدا السبت حيث نشهد انخفاضا ملحوظا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية.

وذكرت أن هناك أجواء شديده الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الانحاء مع استمرار نشاط الرياح تكون مثيره للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة مئوية، السواحل الشمالية 33 درجة مئوية جنوب سيناء 40 درجة مئوية، شمال الصعيد 42 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وأكدت «الأرصاد» على استمرار الأجواء الحارة حتى مساء اليوم الجمعة وخلال ساعات الليل يشعر المواطن بتحسن في حالة الطقس على كافة الأنحاء حيث يسود طقس لطيف، بينما يكون موعد انخفاض درجات الحرارة، غدا السبت.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتستقر درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء حيث تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.