شواطئ بلطيم بكفر الشيخ تستقبل مئات المصطافين اليوم «صور»

استقبلت مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الجمعة، مئات المصطافين من شتي أنحاء الجمهورية، بعد بدء موسم صيف 2023 رسمياً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توافد المصطافين علي شواطئ مدينة مصيف بلطيم

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توافد المصطافين علي شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الـ6، كما أشرف علي توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، إيذاناً ببدء موسم الصيف رسمياً، وبالتزامن مع بدء استقبال استقبال المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.

وشدد «عطية»، على أفراد الإنقاذ باليقظة التامة، والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين، وحُسن معاملتهم، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومتراً على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.