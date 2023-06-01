توفير ماكينة صراف آلي متنقلة لخدمة رواد مصيف بلطيم بكفر الشيخ

أتاح البنك الأهلي المصري، تواجد سيارة الصراف الآلي المتنقلة الخاصة به، بمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، لخدمة الزوار والمترددين علي المدينة خلال موسم صيف 2023، بحيث تُتيح تلك السيارة للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع أو أي تعاملات مصرفية أخرى متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي.

توفير سيارة بها ماكينتين صراف نقود آلية

ووفقاً لما ذكر مصدر مسؤول بديوان عام الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، لـ«الوطن»، فإنّ البنك الأهلي المصري وفر سيارة بها ماكينتين صراف نقود آلية «ATM» أمام مجلس المدينة، لسحب النقود، تيسيراً على رواد مدينة المصيف خلال موسم صيف 2023، في ضوء توفير كافة سُبل الراحة للمصطافين ورواد مدينة مصيف بلطيم.

بدء تشغيل مداخل مدينة مصيف بلطيم

وفي سياق آخر، بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، تشغيل مداخل مدينة المصيف، ودعمها بأفراد الأمن، ابتداءً من صباح اليوم الخميس، إيذاناً ببدء موسم الصيف رسمياً، واستعداداً لاستقبال المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومتراً على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.