غدًا.. بدء تشغيل مداخل مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لاستقبال المصطافين

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، بدء تشغيل مداخل مدينة المصيف، ودعمها بأفراد الأمن، ابتداء من صباح غد الخميس، إيذانًا ببدء موسم الصيف رسميًا، واستعدادًا لاستقبال المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.

منع دخول المركبات المخالفة إلى مصيف بلطيم

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه سيتم منع دخول المركبات المخالفة مثل «التوك توك، والموتوسيكل، والتروسيكل»، كما سيتم بدء توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، وكذا الأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتركيب سلالم المراقبة، واللوحات الإرشادية، وتوزيعها على جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد على جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، والتأكيد على حُسن معاملة المصطافين.

التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ

وأشار «عطية»، إلى أنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ والحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، على القيام بأعمال الإنقاذ البحري على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بعدد 100 فرد إنقاذ، وعدد 10 مشرفين، وعدد 2 جيت سكي «موتوسيكل مائي»، وعدد 3 لانشات بحرية، مهيبًا برواد المدينة الالتزام بتعليمات أفراد الأمن وأفراد الإنقاذ حرصًا على سلامتهم.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.