مصيف بلطيم بكفر الشيخ يستعد لموسم الصيف بأعمال التطوير

جهود واستعدادات على قدم ساق، تبذلها محافظة كفر الشيخ، من أجل تطوير مدينة مصيف بلطيم، استعدادا لموسم صيف 2023، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة المصيف.

استمرار أعمال التطوير بمصيف بلطيم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ مصيف بلطيم يشهد أعمال تطوير من صرف صحي، ورصف، وإقامة المجمعات التجارية، وتطوير المشايات والحمامات على الشاطئ، وتوسعة الطرق، والرصف بالانترلوك للميادين.

وأوضح «نور الدين»، أنه تم تطوير بوابات المصيف، وأعمال الرصف بشواطىء «الزهراء، والنرجس، والأمل»، ومنطقة الكورنيش، وتنظيف الشواطئ، وتسوية الرمال، وتمهيدها، وإقامة مشايات، للتسهيل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط، وخاصةً كبار السن، وذوي الهمم.

وأشار «نور الدين»، إلى تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بداية من ميدان الأمل، وحتى منطقة الفيروز، وذلك استعدادا لبدء أعمال الرصف بالمنطقة، وتطوير الميادين وتجديد الطوب الفرعوني وتركيب بلاط انترلوك، وزراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء، والعناية بالأشجار المزروعة وريها، فضلاً عن لتركيب لافتات إرشادية بشواطئ المصيف، لافتا إلى أنّ مصيف بلطيم سيكون على أتم استعداد لاستقبال الزوار خلال صيف 2023.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

ومن الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم يضم 6 شواطئ، هي الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل، والفيروز، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.