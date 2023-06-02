انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بـ12 لجنة في مطروح غدا

تنطلق غدا، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، بأزهر مطروح وسط متابعات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة، حيث يؤدي 157 طالبا وطالبة من القسم العلمي، السبت، في أول أيام بدء الامتحانات على مستوى مطروح، لمادتي الفقه والحديث، بـ 4 لجان امتحانية، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي، وعددهم 550 طالبا وطالبة، يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، في نفس المواد، من خلال 8 لجان امتحانية بمراكز ومدن مطروح.

استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية بمطروح

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم، ببيان إن منطقة مطروح الأزهرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث جرى تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها، على أعلى مستوى بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، وجرى تشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتنظيم دخول الطلاب اللجان، والكشف عن وسائل الغش، كما جرى التشديد على التدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

فرض الانضباط بجميع لجان الثانوية الأزهرية بمطروح

ونبه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على رؤساء اللجان فرض الانضباط بجميع اللجان والتأكد من حضور وانصراف جميع المشاركين في العملية الامتحانية، مؤكدا دعمه الكامل لرؤساء اللجان في توفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير المناخ المناسب والهدوء وضبط النفس، لأبناءنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.

محاسبة المقصرين

وطالب رئيس أزهرية مطروح الجميع العمل بروح الفريق والتحلي بالالتزام والهدوء، والاستقرار والسرية التامة حتى يتم أداء العمل على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين وعدم التهاون معهم.