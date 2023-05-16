استعدادات وتعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية.. رئيس قطاع المعاهد يوضح

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لامتحانات الثانوية الأزهرية التي من المقرر أن تبدأ في 3 يونيو المقبل بكل المعاهد الأزهرية، لاسيما أن صفوف النقل في الثانوية الأزهرية ستنتهي اليوم من أعمال الامتحانات.

وصرح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأنَّ هناك استعدادات قصوى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لضمان حسن سير العملية الامتحانية، دون وجود معوقات للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكّد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّه ستكون هناك متابعة لحظية لكل اللجان الامتحانية، كما سيتمّ توفير غرفة عمليات مركزية تتابع الامتحانات بشكل إلكتروني من خلال البث المباشر بالتنسيق مع القائمين على الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وذكر أنَّه سيتمّ التعامل بشكل استثنائي مع حالات ذوي الهمم حيث يتم توفير لجنة لهم عند التعذر للصعود إلى اللجنة إذا كانت في الأدوار العليا، كما سيتم تسليم تقارير متابعة الامتحانات بشكل لحظي ولا يتمّ الانتظار إلى نهاية اليوم، لسرعة حل أي مشكلات طارئة، مشيرًا إلى أنَّ عملية رصد نتائج الامتحانات ستتم بشكل إلكتروني هذا العام لمنع أي تدخل بشري في دورة رصد النتائج.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أصدَر مجموعة من التعليمات الخاصة بالامتحانات الشفوية، مؤكّدًا أنَّ المبصرون يمتحنون شفهيًّا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهيًّا في جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.