رئيس المنطقة الأزهرية السويس يتفقد امتحانات النقل للمرحلة الثانوية

تفقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية في محافظة السويس، امتحانات النقل للمرحلة الثانوية ومعاهد القراءات بالمنطقة، إذ أجرى جولة اطمأن خلالها على عدد من المعاهد التي تجري بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

انتظام الامتحانات بمعهد البنين

وتابع رئيس منطقة السويس الأزهرية، سير الامتحانات بمعهد بنين السويس الإعدادي الثانوي ومعهد القراءات، للاطمئنان على سير الامتحانات دون وجود أي معوقات، بحضور بدوي أحمد مدير الامتحانات، وآيات محمد حسن مديرة التعليم النموذجي، وسمر السيد موجه عام الحاسب الآلي، ومحمد معوض مدير أمن المنطقة.

سير الامتحانات بمعهد الفتيات

كما تابع فضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة ، سير الامتحانات بمعهد فتيات المستقبل الإعدادي الثانوي، فيما تابع فضيلة الشيخ أحمد الخزرجي مدير التعليم الثانوي، و أمل عبد العظيم مديرة التعليم الابتدائي، وفضيلة الشيخ محمد عمر مدير شؤون القرآن الكريم، سير الامتحانات بمعهد فتيات السويس الثانوي.

ولم ترد أي شكوى من الامتحانات اليوم إلى غرفة العمليات بديوان عام المنطقة.