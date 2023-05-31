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تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. تنطلق السبت المقبل

كتب:

أحمد عصر
07:45 م | الأربعاء 31 مايو 2023
امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. تعبيرية

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. تعبيرية

ينتظر العديد من الأسر بدء امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، التي من المقرر أن تنطلق خلال أيام في مارثون يحاول فيه الطلاب بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق أهدافهم بدخول الكليات التي يريدونها.

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 السبت

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن في وقت سابق، موعد بدء امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، على أن يكون اليوم الأول لها لشعبة العلمي، يوم السبت 3 يونيو المقبل، وتكون أول مادة هي الفقه، وتليها الحديث في اليوم نفسه.

أما شعبة الأدبي، فمن المقرر أن تبدأ في اليوم التالي، على أن يمتحن طلاب الشعبة الأدبية نفس المواد.

وبحسب الجدول المعلمن لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، من المقرر أن تستمر الامتحانات للشعبتين الأدبي والعلمي حتى 9 يوليو المقبل، بامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. انتهاء الاستعدادات

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن من خلال تصريحات للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، انتهاء الاستعدادات لبدء عملية امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.

ومن ضمن الاستعدادات، كان اجتماع للشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع جميع رؤساء الإدارات المركزية في قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، وأكد ضرورة توفير بيئة وجو مناسب للطلاب داخل اللجان الامتحانية في مختلف الإدارات، والتعاون من أجل تحقيق الهدف المرجو من الامتحانات وخروجها بأفضل صورة ممكنة، فضلا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة خلال فترة الامتحانات.

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