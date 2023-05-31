محافظ المنيا يبحث معدل تنفيذ مشروعات حياة كريمة وامتحانات الثانوية العامة

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد خيري ممثل مديرية الأمن، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، عدد من الجهات المعنية.

افتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية

ووجه محافظ المنيا خالص التهاني بنجاح الزيارة التاريخية الرئاسية، حيث شرفت المحافظة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية المعصرة بمركز ملوي وذلك في 2 مارس الماضي وحملت الخير لجميع المصريين.

واستعرض محافظ المنيا، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، موجها بالاستمرار في إنجاز الأعمال.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

واستعرض حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم، استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة، التي ستبدأ السبت 12 يونيو المقبل وتنتهي 18 يوليو 2023، وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألف و704 طالب منهم 22 ألف 937 طالب علمي علوم، و 2443طالب علمي رياضة، و15 ألف و 324 طالب بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

رفع الإشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

كما قدم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وانتظام أعمال توريد محصول القمح.