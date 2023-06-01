«تعليم المنيا» تنشر تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، بعض التعليمات المهمة لطلاب الثانوية العامة الخاصة بالإجابة على أسئلة الامتحانات التي تبدأ يوم 10 يونيو الجاري.

وذكر بيان مديرية التعليم محافظة المنيا، أنه قبل البدء في إجابة أي سؤال يجب كتابة البيانات في ورقتي الإجابة ثم البدء في الإجابة سواء الاختيارية أو المقالية، وتشمل البيانات الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة على أن يكون الكتابة بقلك جاف وبخط واضح ورقم النموذج هو أما "أ - ب - ج - د".

وأضاف البيان، أن الامتحان يتكون من جزئين الأول الخاص بالبابل شيت وهي الأسئلة الموضوعية وجزء خاص بالأسئلة المقالية.

اختيار الإجابات بتظليل الدائرة

وبالنسبة للأسئلة الاختيارية يتم إجابتها في نموذج البابل شيت عن طريق اختيار الإجابات عن طريق تظليل الدائرة التى تناظر السؤال الموجود في ورقة الأسئلة داخل كراسة البابل شيت، وأن تصميم ورقة البابل شيت تنقسم إلى أ - ب - ج - د، بالنسبة للمدارس العربي وa وb وc وd بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

وأوضح بيان تعليم محافظة المنيا، أنه يجب كتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة في الخانات الموجودة على نموذج البابل شيت، لأنه التظليل مهم أثناء التصحيح، ويتم تسجيل رقم الجلوس من الشمال إلى اليمين، ويجب أن يتم تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة بشكل كامل ولن يعتد بأي علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت ويتم التظليل بالقلم الجاف الأزرق.

منع استخدام الكركتور لشطب الإجابة

وذكر البيان، أنه يمنع استخدام قلم الكركتور لشطب الإجابة، وفى حالة ما إذا رغب الطالب فى اختيار أو تظليل دائرة أخرى يقوم بوضع علامة إكس على الدائرة التي اختارها ويقوم بتظليل دائرة أخرى الدالة على الإجابة الصحيحة، وفي حالة ترك دائرتين مظللتين يتم حرمان الطالب من درجة السؤال.

وبالنسبة للاسئلة المقالية تتكون الورقة من جزئين الأول يحمل بيانات الطالب وجزء من كراسة الإجابة مخصص للإجابة عن الأسئلة، وغير مصرح بإجابة اى سؤال من الأسئلةالمقالية فى غير المكان المخصص له كما يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو فى كراسة الأسئلة كما أن المواد غير المضافة للمجموع لا يوجد فيها أسئلة مقالية فجميعها اسئلة اختيارية ومن ثم يتسلم الطالب ورقة بابل شيت فقط.