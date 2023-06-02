«الصحة» تحذر طلاب الثانوية العامة من كثرة تناول الشاي خلال المذاكرة

حذرت وزارة الصحة والسكان طلاب الثانوية العامة من تناول الشاي بالتزامن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة خاصة مع حالة التوتر التي يشعر بها الطلاب ويبحثون على مأكولات ومشروبات تساهم في زيادة معدلات الانتباه والتذكر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي حصل «الوطن» على نسخة منه من أضرار تناول الشاي الأسود كل يوم مع المذاكرة.

تحذير من الشاي الأسود لطلاب الثانوية العامة

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الإكثار من تناول الشاي الأسود أو المشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من الكافيين تؤدي إلى الإصابة بالتوتر والأرق بعكس ما هو منتشر بين المواطنين أنها تزيد من الانتباه والتذكر، لافتة إلى أنه في حال الرغبة في تناول الشاي لابد من استبدال الشاي الأسود بالشاي الأخضر فهو يساهم في زيادة قوة التذكر واستمرار دورة الجسم بشكل منتظم.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان بعض المشروبات التي تعمل على زيادة التذكر والانتباه خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، فيمكن للطلاب اللجوء إلى الزنجبيل والقرفة والحبهان، موضحة أهمية الاهتمام بتناول الخضروات بكثرة والفاكهة والبعد عن التوتر والقلق وتنظيم فترات المذاكرة وتناول الوجبات على نظام الحصص، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الصحي يساعد على نشاط الدورة الدموية في الجسم.

تخصيص وقت للرياضة لتحسين الحالة المزاجية

كما دعت وزارة الصحة والسكان الطلاب بتخصيص وقت على الأقل نصف ساعة يوميا بجانب المذاكرة للمشي للممارسة الرياضة، موضحة أن الرياضة بالإضافة إلى أهميتها للحفاظ على الصحة العامة للجسم، إلا أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية للشخص، ونصحت الوزارة الطلاب بأهمية البعد عن أي منبهات وقت المذاكرة، متمنية لهم بدوام النجاح والتوفيق خلال فترة امتحانات الثانوية العامة .